"10 de Junho. Dia de Portugal. Este ano, mais que nunca, orgulhosos pela maneira com lidamos com os confinamentos", foi com estas palavras que Pedro Granger começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram.

Uma publicação que serviu para assinalar o feriado nacional, celebrado esta quarta-feira, elogiando a atitude dos portugueses durante a fase de confinamento por causa da pandemia da Covid-19.

"E cá estamos com pontas de lança da seleção para aguentar o que aí vem e levar este barco que é o nosso grande país a bom porto", acrescentou.

De seguida, o ator explicou que a fotografia que publicou agora na rede social - onde surge com uma camisola da Seleção Nacional, junto de um quadro com a bandeira de Portugal - foi tirada em 2012. "Quando fui o comentador português na Eurovisão, em Baku, no Azerbaijão, um dos momentos em que me senti a representar o nosso país da cabeça aos pés. Porque sabem uma coisa? Com mais tretas ou menos tretas: PORTUGAL SEMPRE", rematou.

Recorde-se que em 2012 quem representou Portugal na cidade de Baku, na 57.º edição do Festival Eurovisão da Canção, foi Filipa Sousa, com o tema 'Vida Minha'.

