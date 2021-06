É caso para dizer: estamos todos a pensar no mesmo. Este sábado, Portugal defronta a Alemanha no segundo jogo para o Euro 2020 e a TVI preparou uma emissão especial em apoio à equipa das quinas.

A emissão foi para o ar às 9 horas e começou por ser conduzida por Maria Botelho Moniz, Mónica Jardim, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, sendo também pontuado com diretos em Munique, onde Iva Domingues se encontra a fazer cobertura do ambiente que se vive na cidade antes da partida.

O programa vai fazer companhia aos espectadores até às 17 horas, hora em que se inicia o jogo contra a Alemanha. A transmissão da partida será exclusiva à estação de Queluz.

Recorde-se que o primeiro jogo de Portugal no Campeonato da Europa aconteceu na passada terça-feira, contra a Hungria, e terminou com a vitória da seleção nacional - com dois golos de Cristiano Ronaldo e um de Raphael Guerreiro.

