Em 'casa' de Cristina Ferreira esta terça-feira é dia de festa. 'O Programa da Cristina' celebra o primeiro aniversário e a data foi assinalada com uma emissão especial, que decorre desde as 10 às 19 horas.

A apresentadora deu as boas-vindas aos espectadores com uma surpresa ao recriar o visual do episódio de estreia. Com o mesmo corte de cabelo e a mesma roupa, conduziu a emissão até às 13h e regressou após o Jornal da Uma.

Na segunda parte do programa surgiu com um novo visual: Um fato preto com um corte clássico adornado com umas mangas em balão rosa choque.

