Depois do funeral da rainha Isabel II e de Carlos III ter sido declarado rei, segue-se a coroação. Anteriormente já tinha sido relatado na imprensa internacional que este momento irá acontecer no próximo ano, mas foram revelados mais detalhes da cerimónia.

De acordo com o Mail on Sunday, a coroação será menos extravagante quando comparada com as cerimónias anteriores, como aconteceu com a rainha Isabel II em 1953.

Sabe-se ainda que será mais curta: não durará três horas mas sim pouco mais de uma hora e deverá ter menos convidados - de 8 mil passará para dois mil convidados. A rainha consorte Camilla será coroada ao lado do rei.

Uma fonte contou também que "o rei retirou muito da coroação em reconhecimento de que o mundo mudou nos últimos 70 anos".

"O rei está ciente das lutas sentidas pelos britânicos modernos, por isso verá os seus desejos realizados, embora a cerimónia da coroação deva permanecer correta e fiel às tradições de longa data, também deve ser representativa de uma monarquia num mundo moderno", acrescentou.

