"Esta sou eu antes da quarentena. Depois disto creio que não serei a mesma. Nem o mundo", foi desta forma que Iva Lamarão começou por se dirigir aos fãs, num texto onde fala sobre a pandemia da Covid-19, destacando as mudanças visíveis na mãe natureza desde que a humanidade foi obrigada a abrandar por causa do novo coronavírus.

Assim como várias celebridades, a apresentadora também se mantém em casa, em isolamento social voluntário, e não deixa de acompanhar o que se está a passar neste momento no mundo.

"No meio da doença, do caos e da emergência, a poluição mundial diminuiu, os rios tem águas mais cristalinas, os peixes regressaram. São vistas borboletas a anunciar a primavera, com cores que não se viam há muito. E até os golfinhos voltaram ao Tejo. Os humanos estão confinados ao seu próprio isolamento. Repensam os dias. Passam tempo em família. E mostram-se sem filtros, na sua essência. Na banalidade do dia a dia, provando que afinal, somos todos iguais. Eu acredito que nada do que acontece ao longo da nossa existência é por acaso. Sim, acordei inspirada. Acho que é do isolamento", escreveu.

