Depois de ter estado uns dias na África do Sul e em Moçambique com o irmão, Leonardo, Ana Guiomar fez novamente as malas e seguiu rumo a outro destino de férias.

A atriz encontra-se no Morro de São Paulo, na Bahia, Brasil, desta vez na companhia do namorado, o também ator Diogo Valsassina.

Guiomar partilhou as primeiras fotografias destas férias no Instagram, nas quais posa em biquíni, mostrando ainda a piscina do local onde se encontram.

"Cortaram-me os pés na foto e ainda não estou muito morena… Foi um dia muito chato…", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

