Depois de no fim de semana passado ter mostrado nas redes sociais o encontro com o pai, Pedro Lima matou as saudades da mãe e da avó.

Um momento que o ator também fez questão de destacar na sua página de Instagram, esta terça-feira.

"Hoje foi dia de matar saudades da Vocas e da mãe. 'Aí, filho, já não saia de casa há meses', disse a minha avó. Queria umas sandálias e fomos à procura. Muito linda", escreveu na legenda do registo.

