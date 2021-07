Demi Moore, de 58 anos, juntou-se às filhas, Rumer, de 32, Scout, de 29, e Tallulah Willis, de 27, numa sessão fotográfica com 'cheiro' a verão.

Mãe e filha protagonizaram a campanha da Andie Swim, com fatos de banho a combinar. De acordo com o Page Six, Demi investe na marca de moda de praia desde 2017.

"Foi importante para mim incluir as minhas filhas nesta campanha. Espero que outras pessoas aproveitem as oportunidades nas suas vias para criar ligações significativas e celebrar cada momento com as pessoas que amam", disse a atriz.

No Instagram foram publicadas algumas imagens desta sessão fotográfica. Numa das fotos, ambas surgem com o mesmo fato de banho, Amalfi, mas em cores diferentes. Uma peça que custa 95 dólares (cerca de 80 euros).

Mas não ficaram por aqui e numa outra fotografia, mãe e filhas vestem diferentes modelos mas todos da mesma cor. Veja nas publicações abaixo:

