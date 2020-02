Demi Lovato está agora muito mais transparente sobre a sua vida e para si deixaram de existir assuntos 'tabu'. Neste sentido, a cantora aceitou em entrevista ao programa de rádio de Andy Cohen recordar o momento em que contou aos pais que é bissexual.

"Foi um momento emocionante e lindo", começou por confessar a artista, que diz conseguir encontrar o amor em qualquer género.

A reveladora conversa com os pais, Eddie e Dianna, aconteceu em 2017 e é descrita com um momento verdadeiramente emotivo.

"Depois de dizer tudo, fiquei a tremer e a chorar durante um tempo. Uma grande emoção tomou conta de mim. Mas eu tenho pais incríveis e eles apoiaram-me em tudo", garante.

A reação mais temida era a da sua mãe, mas depois da confissão Demi acabou por perceber que não existiam motivos para receios: "Eu estava muito nervosa quando lhe contei, mas ela só disse: 'Quero que sejas feliz'. Foi muito lindo e eu sinto-me muito grata".

Entre todas as reações, a do padrasto da artista foi aquela que se destacou pelo sentido de humor. "Quando eu contei, ele disse: 'Sim, isso é óbvio'", brincou, explicando que este chegou mesmo a citar a sua música 'Cool for the Summer' para explicar que já esperava que Demi Lovato fosse bissexual.

Leia Também: Filha de Kylie Jenner faz 2 anos! Estes foram os seus primeiros presentes