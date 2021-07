Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, levaram a filha de ambos, Maria Flor, de cinco anos, ao mundo encantado da Disney World Theme Park, em Orlando.

O casal e a menina viveram dias incríveis no parque de diversões e fizeram questão de os partilhar com os seguidores do Insatgram.

Na sua conta oficial, a atriz brasileira revelou o resultado de uma sessão fotográfica feita em família.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens.

