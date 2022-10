Desde que se mudou para a casa nova que Débora Monteiro tem destacado algumas imagens na sua página de Instagram, mostrando aos fãs partes do seu lar.

Ainda no início desta semana, a atriz voltou a partilhar na rede social um novo vídeo da casa, mas dando apenas destaque ao jardim.

Débora reuniu imagens do antes e do depois da remodelação que fez no lado de fora. Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: Débora Monteiro e Ana Rita Clara usam o mesmo vestido em galas diferentes