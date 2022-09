Débora Monteiro destacou nas stories da sua página de Instagram o vídeo que o companheiro, Miguel Mouzinho, já tinha publicado na mesma rede social. Trata-se de imagens das filhas de ambos, Alba e Júlia, a esperarem ansiosamente pela mãe.

"Mamã chegou a casa, muitas horas fora de casa a trabalhar. Muita saudade", escreveu Miguel.

No referido vídeo, que pode ver na galeria, as meninas gémeas aparecem à janela a esperar pela mãe com grande felicidade.

Leia Também: Ivo Lucas foi o cantor convidado do último 'Cantor ou Impostor?'