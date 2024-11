O Al Nassr vai defrontar esta sexta-feira o Dhamk e a mãe de Cristiano Ronaldo desejou logo de manhã boa sorte à equipa do filho.

Ao publicar no Instagram uma fotografia em que aparece com um rasgado sorriso no rosto, Dolores Aveiro escreveu: "Boa sorte para o Al Nassr".

A imagem, como seria de esperar, rapidamente recebeu várias reações. "A maior", comentou Rodrigo Gomes da RFM.

