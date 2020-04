Bruce Willis tem aproveitado a quarentena para passar tempo de qualidade com os filhos e executar tarefas pouco prováveis. Na sua conta de Instagram, uma das filhas do ator, Tallulah, publicou um vídeo no qual o ator aparece a rapar o seu cabelo.

Rumer Willis, que também se encontra com a família, ajudou igualmente a fazer a radical mudança de visual.

Após o corte que não deixou ninguém indiferente, Tallulah partilhou o resultado com os seus seguidores também do Instagram.

É caso para dizer que foi preciso coragem!

