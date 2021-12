De passagem pela cidade do Porto, Ana Marques homenageou Rogério Samora durante uma visita ao Museu de Serralves, onde se deparou com um trabalho do ator em 1996.

"Rogério, encontrei-te no Museu de Serralves", começou por escrever na legenda de uma imagem publicada nas Instagram Stories.

A imagem mostra o artista numa cena do filme 'Party', de Manoel de Oliveira, que, para Ana Marques, "um dos muitos trabalhos que o vai eternizar".

Imagem partilhada por Ana Marques © Instagram

Rogério Samora morreu no dia 15 de dezembro, aos 62 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu em julho durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC.

