Há novidades sobre as animadas férias de Lili Caneças no Algarve. A socialite voltou esta quinta-feira a presentear os seus seguidores com as imagens que têm marcado os seus dias.

Aos 76 anos, Lili Caneças não descura o cuidado com o corpo e mesmo nos seus dias de descanso guarda um tempinho para a prática de exercício físico.

"Exercício físico, fundamental para se envelhecer com saúde... mesmo em férias uma hora por dia, com o nosso fantástico personal trainer", pode ler-se na legenda de um vídeo onde Lili pratica exercício com a ajuda de um amigo.

