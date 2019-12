Apesar de ser uma das figuras mais conhecidas em Portugal, Ana Marques sempre se manteve bastante discreta relativamente à sua vida privada e familiar. Contudo, e agora que se encontra de férias nas Maldivas, a apresentadora da SIC decidiu abrir uma exceção à regra.

Na sua conta de Instagram, a também comentadora do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha' partilhou imagens das filhas gémeas, Francisca e Laura, de nove anos.

Importa recordar que as meninas são fruto do casamento de Ana com Joaquim Barata Correia.

Ora veja...

