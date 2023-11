Apesar das notícias sobre 'Papel Principal', novela da SIC, não serem as melhores, uma vez que a estação de televisão decidiu terminar o projeto mais cedo devido às audiências, nas gravações, o ambiente entre atores não podia ser mais divertido.

Prova disso foi um vídeo partilhado esta terça-feira, 28 de novembro, na página de Instagram da SP Televisão, produtora da trama.

No momento, que poderá ver de seguida, Noémia Costa não consegue conter as gargalhadas perante um erro do colega Carlos Areia.

Ora veja: