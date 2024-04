Isabela Cardinali desfrutou do calor do último domingo, dia 21 de abril, de forma muito particular.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' passou o final da tarde na Barragem do Alqueva, aproveitando para andar de patins, em biquíni.

"Domingo, patins e pôr do sol", escreveu ainda Isabela na legenda da publicação.

Confira na galeria as fotografias em causa.