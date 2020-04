Como já tinha sido anunciado, David Guetta realizou um concerto solidário este sábado, 18 de abril. Um momento que foi transmitido em direto nas redes sociais e que serviu para arrecadar dinheiro para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Como pode ver no vídeo abaixo, o DJ animou os fãs e os vizinhos em Miami.

E um dia depois do espetáculo, David deixou um agradecimento pela "noite incrível" que foi "partilhada com muitos". "Obrigado a todos os que se juntaram e a quem conseguiu fazer uma doação. Apesar de ser im momento muito invulgar, foi mágico ontem à noite conectar-me com todos através da música. O mais importante é que conseguimos arrecadar dinheiro que irá ajudar aqueles que mais precisam", escreveu, referindo que conseguiu juntar mais de 600 mil euros.

