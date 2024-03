O bebé Lucas foi com o pai para o trabalho, mais propriamente o estúdio de gravação, e foi o centro das atenções.

'Babado', o papá destacou algumas imagens nas stories da sua página de Instagram.

Além de ter mostrado o menino, de um ano, a dançar, David Carreira também brincou com o filho a dizer que não lhe desejou um "feliz Dia do Pai". De destacar ainda que Carolina Carvalho, que já regressou da viagem que fez ao Brasil em trabalho, também aparece nas imagens. Veja os momentos no vídeo da galeria.



© Instagram_davidcarreiraoficial

