David Beckham venceu uma batalha legal onde pedia 240 milhões de libras a falsificadores que têm vendido online contrafações dos produtos da sua marca, DB Ventures.

A marca, que vende roupas, fragrâncias e acessórios, via-se ameaçada, após Beckham se aperceber da existência de inúmeros contrafatores, que vendiam produtos falsificados e obtinham muito lucro.

"A venda desses produtos representa uma ameaça real à marca da DBV e afeta a sustentabilidade do seu negócio. Afeta também indivíduos e empresas que os compram involuntariamente", refere a queixa apresentada.

Os falsificadores foram agora obrigados a cessar as vendas e desistir de todos os lucros. De acordo com Jeffrey Sladkus, da The Sladkus Law Group, que tem o caso em mãos, os contrabandistas são "difíceis de encontrar", uma vez que têm moradas e números de telefone desconhecidos ou incorretos.

Apesar de ter vencido o processo, Beckham não irá receber o valor milionário que pediu. O tribunal afirmou que os contrabandistas terão que pagar no total 352 mil libras, um valor substancialmente menor do que os 240 milhões que a equipa jurídica pedia.

