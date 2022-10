Susana Dias Ramos está a tornar-se uma figura cada vez mais acarinhada por entre o público da TVI e prova disso mesmo são os vários elogios que recebe diariamente nas suas publicações do Instagram.

No 'Extra' do 'Big Brother' desta sexta-feira, dia 21 de outubro, a comentadora apresentou-se com um ousado vestido com padrão tigresa, ao qual ninguém ficou indiferente.

"A Susana é das mulheres mais sexy da televisão", "arrasadora" e "assim ofusca o programa" são apenas alguns exemplos de comentários deixados a propósito das fotografias onde mostra o vestido em causa.

Percorra a galeria para ver o vestido.

