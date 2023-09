O concerto que Beyoncé deu esta segunda-feira, 4 de setembro, no Estádio SoFi, em Inglewood, Califórnia, ficará para a história. Foram várias as celebridades que não quiseram perder o espetáculo, que aconteceu no dia em que a 'queen B' celebrou 42 anos de vida.

Vários membros do clã Kardashian estiveram presentes, como Kim e Khloé. Também Kylie Jenner, irmã mais nova não faltou, tendo inclusive assistido ao espetáculo na companhia de Timothée Chalamet, com quem estará a viver um romance.

Meghan Markle e o príncipe Harry dançaram ao som de Beyoncé, assim como outras celebridades.

