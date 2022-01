Esta terça-feira, Daniela Melchior ficou de coração cheio ao reencontrar uma 'colega' das gravações de 'The Suicide Squad'. Falamos da cadelinha Georgie Girl.

A atriz portuguesa partilhou uma série de fotografias que mostram a sua adoração pela 'cãopanheira'.

"Reunida com a minha melhor amiga do set de 'The Suicide Squad'. Depois de dois anos, a Gorgie Girl reconheceu a sua pessoa favorita. James Gunn, deves estar tão ciumento", brincou na legenda das imagens.

Veja na galeria.