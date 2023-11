Foi com tristeza que Daniela Melchior anunciou nas redes sociais que, por motivos de saúde, foi obrigada a cancelar a sua presença no festival de cinema jovem YMOTION.

A atriz emitiu um comunicado no qual lamentou o sucedido, deixando uma justificação. "Espero que esta mensagem vos encontre bem, ou pelo menos melhor que eu. Escrevo-vos para expressar as minhas sinceras desculpas por cancelar a minha presença no festival por me encontrar doente em casa desde terça-feira", pode ler-se, num primeiro momento.

"Deixa-me muito triste não ser possível juntar-me a todos vocês para partilhar histórias de plateau durante a sessão de Q&A [perguntas e respostas] como estava planeado, nem responder às vossas perguntas e conhecer cada um pessoalmente", acrescentou a atriz que, por fim, agradeceu pelo convite e desejou à organização uma "experiência memorável".



© Instagram/Daniela Melchior

