Horas depois de a sua participação ter sido confirmada de forma oficial no elenco de mais uma grande produção de Hollywood, o filme 'Guardiões da Galáxia 3', Daniela Melchior surpreendeu os seguidores do Instagram com uma fotografia captada nos bastidores da trama.

"A minha única foto dos bastidores dos 'Guardiões da Galáxia 3' que vão ver por agora…", brinca a portuguesa, atualmente com 25 anos, ao publicar uma imagem das famosas cadeiras usadas pelos realizadores em produções cinematográficas.

Daniela Melchior, recorde-se, faz igualmente parte do elenco de 'Velocidade Furiosa 10', tendo anteriormente participado com papel de destaque em 'O Esquadrão Suicida'.

