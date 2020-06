Daniel Oliveira recorreu à sua página de Facebook e Instagram para partilhar um pedido de ajuda. O apresentador não ficou indiferente ao caso de um menino, Arthur, de sete anos, que foi diagnosticado com "síndrome mielodisplásico".

"Esta doença é rara e no caso do Arthur o transplante de medula óssea é a nossa única esperança. O tempo urge e precisamos de encontrar um dador compatível", escreveram os pais do menino nas redes sociais.

Perante o caso do pequeno Arthur, o apresentador e diretor de programas da SIC fez questão de espalhar a mensagem: "O Arthur precisa de um dador compatível de medula óssea com urgência!! Partilhem, por favor", escreveu no Facebook.

