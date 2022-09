Daniel Oliveira mostrou-se absolutamente rendido ao talento de Sara Matos, que está em destaque através da sua prestação na novela 'Sangue Oculto'.

A atriz dá vida a duas irmãs gémeas, que se cruzam algumas vezes em cena e que a obrigam a sentir e reagir "ao impacto de um diálogo que naquele momento só existe na sua cabeça".

"O que a Sara Matos está a fazer no 'Sangue Oculto' é qualquer coisa de notável. As fotos são de uma das cenas de ontem, podiam também ser da outra em que as gémeas se emocionam uma com a outra quando ficam sozinhas na casa do Tiago. Na verdade, qualquer foto serviria para sublinhar o seu talento, a intensidade dramática, as modelações de voz, a personalização que fez de cada uma delas, a postura, a expressão corporal, os olhares de cada situação, está tudo lá e é uma delícia de se ver", escreve o apresentador, diretor geral de entretenimento e diretor de programas da SIC.

"Vejam. Vale mesmo a pena. Hoje há mais, a seguir ao 'Jornal da Noite', na SIC", lê-se, por fim, na partilha.

