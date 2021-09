Daniel Craig não lidou bem com a fama repentina que a sua personagem de James Bond lhe trouxe. O ator, que se prepara para interpretar pela quarta e última vez o conhecido espião inglês no filme 'No Time To Die', lembrou como se sentiu nos primeiros tempos após se ter estreado em 'Casino Royale', corria o ano de 2006.

"A minha vida pessoal foi afetada por ter ficado assim famoso de repente. Costumava trancar-me [no quarto] e fechar os cortinados. Estava fisicamente e mentalmente no limite", confessou, referindo que Hugh Jackman foi uma preciosa ajuda nesta época.

No mesmo âmbito, Craig confessou que foi bastante difícil lidar com os comentários negativos de alguns fãs, quando este ficou com o papel que outrora pertenceu a Pierce Brosnan. "Fui à Internet e fiquei acordado a noite toda a ler tudo, porque é isso que acontece quando fazes isso. Foi muito difícil", confessa.

Apesar destes momentos menos bons, no documentário da Apple TV+ - 'Being James Bond' -, o artista acabou por fazer um balanço positivo desta experiência: "Sinto-me incrivelmente orgulhoso e sortudo por fazer isto. Adorei cada segundo destes filmes, especialmente este, porque acordei todas as manhãs e tinha a oportunidade de ir trabalhar com vocês, e essa foi uma das maiores honras da minha vida. Tanto quanto sei, tenho o melhor trabalho do mundo".

