Dalila Carmo usou a sua conta de Instagram este sábado, 17 de julho, para recordar uma das suas viagens, neste caso à Alemanha. Partilhando diversas imagens desta aventura, a atriz contou um dos episódios que por lá viveu.

"Neste dia o meu amigo João propôs-me um exercício: ir a flutuar no rio e deixarmo-nos ir pela corrente. Sabíamos que o pior que nos podia acontecer era chocarmos contra surfistas que treinavam na onda artificial num lugar por onde a corrente passava, por isso fechar os olhos and let us go with the flow só podia ser bom", relata.

"Na viagem abri os olhos e vi que o céu estava carregado, a Alemanha de facto andava com um clima 'tropical' bizarro. Os dias anunciavam-se solarengos mas anoitecia de repente e não era chuva que apetecesse levar. Abri os olhos e disse-lhe 'está na hora'. Está na hora de contrariar a corrente", completou.

Eis as imagens:

Leia Também: Dalila Carmo: "Ninguém é superior ao vírus. Vacina-te"