"Quase a terminar os oito meses", é desta forma que Dália Madruga dá início a um desabafo sobre a reta final da gestação do seu quarto filho.

"Faltam cerca de quatro semanas, não sinto ansiedade, nem nervosismo, afinal é o quarto filho, mas confesso que já não me lembrava do cansaço, das insónias… Porque será que a nossa memória se esvazia a cada filho que temos? Só ficam as coisas boas! E ainda bem", conta a apresentadora, que se prepara agora para a chegada de Joaquim.

Dália juntou às suas palavras uma fotografia onde exibe, com orgulho, a barriguinha de grávida.

O bebé Joaquim vem juntar-se a Clara e Alice, ambas fruto do seu atual casamento com Marcos Tenório Bastinhas. Dália Madruga é ainda mãe de João, resultado de um relacionamento anterior.

