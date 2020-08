Dias depois da 'festa' de aniversário do filho mais velho, Dália Madruga recorreu à sua página de Instagram para partilhar mais detalhes sobre o bolo de aniversário que preparou para o menino.

João completou 13 anos na segunda-feira, 17 de agosto, data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

"O meu João fez 13 anos e, este ano, não quis ter tema na sua festa de anos, nem quis festa, apenas um lanche", começou por contar aos seguidores, falando de seguida do bolo de aniversário.

"Optei por lhe fazer um bolo diferente, dois andares, moderno e com apontamentos de cor. Bolo de chocolate recheado com brigadeiro de champanhe e compota de morango, espatulado com buttercream de merengue suíço e o bolo de baixo está vestido com folha de açúcar. O pior de tudo? É que ainda tenho bolo no frigorífico sempre a chamar por mim", partilhou, mostrando ainda novas fotos do bolo.

