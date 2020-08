Dália Madruga recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho mais velho, João, que esta segunda-feira completa 13 anos. Nas stories do Instagram, a mãe 'babada' recordou algumas imagens do menino quando era bebé, destacando o crescimento do mesmo.

"E, de repente, passaram 13 anos! Parabéns, meu amor. Que a vida permita que continues a ser este menino de olhar curioso", escreveu a figura pública na legenda de uma das imagens que publicou na rede social.

Entre as fotografias, Dália mostrou ainda aos seguidores o bolo de aniversário que fez para este dia especial. Veja tudo na galeria.

Leia Também: Como eram as irmãs Núria e Dália Madruga na adolescência? Veja as fotos