Dakota Johnson deu recentemente uma entrevista à Vanity Fair onde falou sobre a grande relação de amizade que a une a Riley Keough.

As duas conheceram-se por acaso no estacionamento de uma conhecida cadeia de fastfood, a In-N-Out, quando tinham ambas 16 anos.

Dakota assegura que aquele primeiro encontro foi muito significativo para ambas. "Foi como encontrar uma alma gémea. Quando a conheci senti algo impossível de expressar, crescer numa família famosa... havia esta solidariedade, compreensão", afirmou a filha de Melanie Griffith e Don Johnson sobre a neta e Elvis Presley.

A sintonia entre as duas, que viviam realidades semelhantes e sofriam constantemente com a perseguição dos paparazzi, era total. A partir desse momento, passaram a frequentar a casa uma da outra com as suas respetivas mães, partilhavam hobbies e planos.

"Fumávamos cigarros com as nossas mães!", lembrou a protagonista de 'Cinquenta Sombras de Grey', além de fazerem coisas típicas de adolescente, como trocarem peças de roupa, fazerem festas do pijama ou irem a festivais.

