"Durante mais de metade da minha vida não tive uma convivência pacífica com o meu peso, que sempre oscilou bastante": foi desta forma que Pedro Crispim começou uma reflexão que fez sobre a sua imagem e que partilhou na sua página de Instagram.

"Com 15 anos (como já sabem) sofri de obesidade, chegando aos 105 kg. E até muito recentemente, sentia que esse peso ainda era um fantasma, a pairar no ar, um género de 'moinha', sempre que se aproximava a hora de alguma refeição", confessa.

O comentador social e consultor de imagem diz que já conseguiu "fazer as pazes com a comida", gostando da sua imagem ao espelho.

"Faz alguns anos que me libertei, iniciando um processo para me reconstruir, respeitando-me, ficando mais forte e seguro, e impermeável às observações constantes (que todos acabam por ouvir nas suas vidas) sobre aquilo que como, o meu peso, e sobre o meu corpo estar mais gordo ou mais magro… E, este reforço reflete-se em tudo na minha vida, inclusive numa convivência mais tranquila e saudável com os outros", assegura

Hoje em dia, a rotina de Pedro Crispim é marcada por vários momentos de bem-estar, nomeadamente, em "cozinhar alimentos nutritivos", nas idas ao ginásio, nas caminhadas, massagens e corridas.

"Este é o tempo mais bem gasto do dia, o resto em redor só correrá bem, e só terá o meu melhor, se eu próprio estiver feliz, me sentir cuidado e for grato com toda a caminhada. Amanhã o processo de amor próprio continua. Porque todos temos a nossa história de superação, certo?", questiona, por fim, em tom de reflexão.

