Sofia Ribeiro está neste momento a viver uma nova fase da sua vida, marcada pelo acolhimento das duas sobrinhas em sua casa, como anunciou publicamente no passado mês de agosto.

Na festa de apresentação da nova grelha da SIC, Sofia sublinhou uma vez mais que esta decisão foi "uma necessidade", dado que a situação de vida das meninas "começou a exigir que assim fosse".

"O amor que tenho por elas é enorme mas não era uma coisa que me tivesse passado pela cabeça. À partida, na minha visão das coisas, é sempre preferível qualquer criança estar com os pais. Quando não é possível, está cá a tia", começou por dizer, sempre de sorriso no rosto.

O facto de ter passado a viver com as sobrinhas alterou, inevitavelmente, a sua postura para com as meninas. Agora é responsável pelo crescimento de ambas, o que também traz algumas desvantagens nesta relação que sempre foi muito forte. "Custa muito. Agora a tia não é só a fixe que vem passar fins de semana e férias. Agora há regras que têm de ser cumpridas, faz parte. Eu própria fico: 'meu Deus, estou a ficar um bocado chata'. É tudo novo para mim, estou a aprender a lidar", disse.

Sobre o amor, Sofia referiu que não tem ninguém na sua vida neste momento, mas não descarta que se volte a apaixonar em breve. "A pessoa que aparecer tem que ter consciência que eu tenho mais duas pessoas que fazem parte de mim. A pessoa que aparecer só pode ser uma pessoa muito especial, isto se aparecer, se não aparecer está tudo bem, nós estamos ótimas", rematou.

Entretanto, Sofia prepara-se para entrar numa nova novela da SIC, esta com o início das gravações previsto para outubro.

