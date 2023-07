Cruz Beckham mostrou a sua mais recente tatuagem esta terça-feira, dia 12. O terceiro filho de David e Victoria Beckham está a seguir os passos do pai, que tem diversas tatuagens, e recentemente acrescentou mais uma à sua 'coleção'.

A nova tatuagem do jovem de 18 anos foi partilhada na conta do tatuador, conhecido como Cetified Letter Boy, no Instagram, e é um gira-discos, que o jovem tatuou num braço.

A publicação com as fotografias, captadas a preto e branco, foi posteriormente partilhada nas 'stories' do filho do ex-jogador e da empresária, que não explicou se a tatuagem tem algum significado especial.

