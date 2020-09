Cristina Ferreira resolveu esta sexta-feira terminar a noite partilhando com os seus seguidores um novo detalhe do estúdio que será palco do seu novo programa na TVI - 'Dia de Cristina'.

"35 homens para uma parede. Acabei de receber esta fotografia da equipa da EPC que está a montar o cenário do 'Dia de Cristina'", revelou a apresentadora ao partilhar a imagem na sua conta oficial de Instagram.

"Fiquei emocionada. E mais ainda porque esta equipa está muito feliz e orgulhosa pelo resultado. Juntos", continuou a nova estrela da TVI.

Recorde-se que não há ainda data de estreia para a nova grande aposta de Cristina.

