A apresentadora foi confrontada com a sua palestra na Web Summit durante a participação no programa 'As Três da Manhã'.

Cristina Ferreira esteve esta manhã de quarta-feira, dia 11 de janeiro, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, onde, sem pudores, respondeu a várias perguntas acutilantes. Uma delas, em tom de crítica, abordou a forma como a apresentadora fala em inglês. "A Cristina não 'talks' lá muito 'well', pois não", questionou. A comunicadora, entre risos, respondeu da seguinte forma. "Não 'talks' já muito 'well não'. É uma coisa que ela tem pena e que precisa mesmo de melhorar, de 'improve'. É uma das minhas metas para o futuro: deixar de fazer televisão para aprender a falar inglês". Veja o momento abaixo, a partir do minuto 2:50.