Hoje será um dia diferente na TVI. O canal de televisão preparou uma emissão onde os apresentadores foram 'retirados' dos seus lugares habituais e colocados em espaços distintos. Neste sentido, Cristina Ferreira regressa às manhãs no programa 'Dois às 10', segundo foi confirmado.

Surgindo no final do programa 'Esta Manhã', que contou com a participação especial de Mafalda Castro, Cristina nota que voltará ao "lugar onde já foi feliz, onde nasceu e cresceu".

Posteriormente, já nas redes sociais, partilhou fotografias do visual que escolheu. Trata-se de um elegante vestido preto que evidencia a sua silhueta.

