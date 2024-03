Cristina Ferreira viajou até aos Estados Unidos da América, para junto do namorado, João Monteiro, e antes de voltar a Portugal passou pelas Ilhas Turcas e Caicos, onde desfrutou de muito calor e bom tempo.

Esta segunda-feira, dia 25 de março, a apresentadora voltou ao trabalho e conduziu a solo o 'Dois às 10', devido às férias do colega das manhãs Cláudio Ramos.

Despercebido não passou o bronze que Cristina ganhou durante este período de descanso, com as fotografias partilhadas ainda antes do programa ir para o ar a sublinharem o quão morena está a comunicadora. Veja as partilhas em causa na galeria.

