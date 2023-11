Cristina Ferreira soma e segue. A apresentadora e empresária recebeu uma nova distinção, nomeadamente, o prémio de excelência na categoria de gestores atribuído pela Superbrands Portugal.

Na sua página de Instagram, a comunicadora destacou o feito, deixando o seguinte texto:

"O reconhecimento profissional nesta categoria que tenho exercido em paralelo com o cargo de apresentadora deixa-me feliz e ciente da forma como me vêm depois destes quase 20 anos de percurso", começa por dizer.

"A gestão pessoal, profissional, de equipas, marca, gestão televisiva e administração executiva tem-me permitido crescer num caminho que tenho feito sempre com o objetivo de, profissionalmente, me tornar melhor e mais eficaz, num respeito profundo por quem me acompanha", completa.

