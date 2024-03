Depois de umas férias de sonho - tendo passado por Miami e pelas Ilhas Turcas e Caicos - eis que Cristina Ferreira está de regresso a Portugal.

No programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 25 de março, a apresentadora contou que sofreu um percalço no regresso e que chegou a pensar que não conseguiria estar presente no formato da TVI.

"O Cláudio neste semana está nas suas merecidas férias e, por isso mesmo, não estará aqui connosco, estará de coração", começa por revelar.

Entre risos, contou aos comentadores do espaço social: "Hoje já tive uma aterragem falhada, por isso está tudo bem. Pensei assim: pronto, lá vou eu parar ao Porto e vai o Zé Lopes apresentar o 'Dois às 10'".

"Aterrávamos às 5h30 da manhã e tinha mais do que tempo, mas já aterrámos eram 6h30. Quando o avião chega à pista está a subir outra vez e eu 'não acredito'", recorda, notando que o vento foi o que atrapalhou, mas que lá conseguiu aterrar.

Veja aqui o momento.

