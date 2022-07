Cristina Ferreira fez no Instagram uma partilha na qual revelou estar a preparar as suas férias. A mensagem da apresentadora motivou as habituais críticas dos haters, que hoje tiveram direito a resposta por parte da comunicadora.

"Ainda não foste de férias? Não tens feito outra coisa", escreveu um seguidor.

"Verdade. Aliás, passei umas belíssimas férias na Venda do Pinheiro de janeiro a junho. Mas também foram boas as que tive em Queluz de Baixo. Consegui sempre fazer praia das 08h30 às 20h00 da noite", reagiu Cristina, que de forma inédita respondeu diretamente aos que a 'atacaram'.

"Quase nem a reconhecia com roupa", disse ainda uma seguidora. "Eu também não reconheço um comentário do género vindo de uma mulher. Pensamentos...", lamentou a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Depois de ter perdido "um bocadinho" do seu tempo para responder aos comentários maldosos de que foi alvo, Cristina resolveu fazer um desabafo, em jeito de esclarecimento e com muita ironia, onde esclarece os pontos que mais curiosidade suscitam sobre as suas férias de verão.

Quanto aos dias de férias, a apresentadora avisa: "[...] vou três semanas de férias. O dia 15 de agosto é feriado, tirem um dia. No fundo são 14 dias".

"Farei questão de partilhar convosco o que me apetecer. Se quiserem saber preços também posso divulgar. E rezem para não perder malas pelo caminho que vou levar uns vestidos lindos e vou gastar muitas horas do meu dia a fotografar", brincou, sem esquecer uma das perguntas que mais curiosidade levanta: quem é o seu fotógrafo?

"Ah, o fotógrafo profissional vai ser um miúdo com muito jeito que descobri há 14 anos, vou leva-lo comigo, não vá alguém dizer que sou uma mãe desnaturada. Também levo amigos, no fundo namorados, como sabemos", disse, revelando assim que será a sua companhia.

"E talvez ponha uma foto ou outra de biquíni, o que não me parece nada adequado. Ah, e não endoideci, foi a minha assistente que escreveu isto tudo. Como é óbvio. A Cristina nunca escreveria isto", brincou, por fim.

Leia Também: Cristina Ferreira assinala reta final das inscrições para o 'Big Brother'