Cristina Ferreira marcou presenta no jantar de Natal da Contraponto Editores, que tomou lugar esta segunda-feira, e recebeu uma surpresa da editora: uma edição especial do seu livro 'Sentir'.

"Vir a um jantar Contraponto Editores e ser surpreendida com uma edição especial do meu livro SENTIR que assinala o livro mais vendido da editora, com mais de 100 mil exemplares vendidos em 5 horas. Um livro onde me encontrei e descobri a minha própria história, as razões das minhas escolhas. Obrigada Rui Couceiro [editor] pelo desafio. E por outros que se seguiram. Só podia ser numa editora corajosa. Sem medos", destacou a apresentadora na sua página de Instagram.

Recorde-se que 'Sentir' foi o segundo livro da apresentadora e foi lançado em 2017, quando a apresentadora completou 40 anos. Entretanto, Cristina Ferreira já lançou 'Falar (Inglês) é Fácil' e 'Pra Cima de Puta', também desta editora.

Leia Também: Cristina Ferreira espalha elegância com vestido... de 500 euros