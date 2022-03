Cristina Ferreira foi, esta quinta-feira, presenteada por um miminho enviado por Mário Jardel.

"Entretanto a receber miminhos dos antigos", escreve a apresentadora ao mostrar um vídeo enviado pelo antigo jogador de futebol.

"Cristina, boa tarde. You are so beautiful [és tão bonita]", diz o antigo concorrente de 'Big Brother Famosos' nas imagens, fazendo lembrar a missão que desempenhou dentro do formato.

Ao lado de Jardel no vídeo, disponível na galeria, surge ainda outro ex-concorrente do 'BB Famosos', Hugo Tabaco.

