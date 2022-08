Foi hoje revelada a capa da edição de agosto da revista ‘Cristina’. Na imagem, conforme poderá verificar pela publicação de seguida, a apresentadora posa com Sarah Ferguson no âmbito de uma visita que a ex-mulher do príncipe André (filho da rainha Isabel II) fez a Portugal, para apresentar o seu primeiro romance.

“Sempre a vi como uma mulher livre. De coração rebelde de ideias próprias. Com força. E foi tudo isto que testemunhei no dia em que a conheci.

Apesar de todas as polémicas ao longo da sua vida, podia ter perdido a vontade de sorrir. Mas isso não aconteceu. O seu sorriso é uma constante. A gargalha contagia. E o olhar confirma a sua alegria de viver. Sarah Ferguson está na sua melhor fase. A viver um sonho. Acaba de lançar o primeiro romance e está a correr o mundo, a ajudar. É isso que a move desde sempre - o auxílio a quem precisa. Sobretudo crianças. Em qualquer lugar.

Por tudo isso, esta edição da CRISTINA é muito especial para mim. Porque guarda a memória do dia em que conheci uma duquesa, mas porque me prova que, além dos títulos, somos todos iguais. Só temos de seguir os nossos sonhos. Com o coração. Sempre”, lê-se na publicação.

