Cristina Ferreira resolveu "encerrar o fim de semana" partilhando com os seguidores do Instagram todos os detalhes sobre o look que elegeu para marcar presença no badalado casamento de Inês Mendes da Silva.

O enlace da agente dos famosos decorreu no sábado, tendo a apresentadora mudado todo o visual que tinha escolhido para a ocasião à última hora.

"O vestido que encontrei na quinta-feira, na Fashion Clinic, e que senti tanto que seria perfeito para o casamento da Inês Mendes da Silva, que troquei tudo o que tinha", contou, mostrando novas imagens do look.

Quanto aos restantes pormenores, disse: "As sandálias são Gucci, já antigas, e os brincos Swarovski. Os óculos são da minha coleção com a Grupo Optivisão. O estilo é todo meu".

