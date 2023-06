Foram várias as caras bem conhecidas dos portugueses que não faltaram ao casamento de Inês Mendes da Silva e Francisco Ladeira. A cerimónia aconteceu este sábado, 17 junho, na Quinta do Peru, em Setúbal e contou com muita animação.

Nas redes sociais, diversas personalidades não resistiram em partilhar o visual que escolheram para assistir ao enlace.

Na galeria encontrará nomes como Cristina Ferreira, Inês Herédia ou até as irmãs Patrocínio.

Qual o seu look preferido?

Leia Também: Casou-se Inês Mendes da Silva, a agente dos famosos. Veja o vestido